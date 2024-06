Mehrere Abschnitte des berühmten Muro-Strandes im Norden von Mallorca sind weiterhin nicht mit Mietliegen und -schirmen bestückt worden. Nach Informationen der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" betrifft dies die sogenannten "Balnearios" 2, 3, 5 und 8. Bereits im Sommer des vergangenen Jahres waren diese Bereiche nicht bewirtschaftet worden.

Hintergrund der Probleme ist ein Streit der zuständigen Gemeinde Muro mit der Betreiberfirma Sarita-Beach. Wegen mutmaßlich falscher Unterschriften unter wichtigen Dokumenten konnte die notwendige Betreiberlizenz noch nicht vergeben werden. Deswegen verliert der Ort laut "Ultima Hora" Einnahmen in Höhe von 360.000 Euro pro Jahr.

Am sieben Kilometer langen Muro-Strand befinden sich zahlreiche gute bis sehr gute Hotels, in denen nicht wenige deutsche Urlauber absteigen. Besonders luxuriös geht es in der Nähe des berühmten Stegs zu. Der besonders weiße Sand und das türkisblaue Meer sind die Markenzeichen dieser Playa, die als eine der besten der Welt gilt.

Der Muro-Strand endet in dem bei Deutschen sehr beliebten Ferienort Can Picafort. Zwischendrin gibt es den Bereich "Es Comú", hinter dem sich ein geschütztes Gebiet im Dünen und Bäumen befindet. Die Playa de Muro geht weiter im Inselnorden nahtlos in die Playa d'Alcúdia über.