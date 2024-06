Die deutschen Auswanderer haben auf Mallorca alle eines gemeinsam: Sie kämpfen hart, um ihren Traum vom Erfolg auf der Insel verwirklichen zu können.

Playmate Tanja Brockmann bricht ihre Zelte in Deutschland ab und zieht auf die Insel. Für eine Diskothek will die Blondine die Veranstaltungen promoten und in der VIP-Lounge die Gäste betreuen. Das Job-Angebot hat sie ihrer Präsenz im Playboy zu verdanken. Wird sich Tanja auf dem hart umkämpfen Pflaster am Ballermann ihren Traum vom erfolgreichen Bunny erfüllen können? Oder fahren die Konkurrentinnen die Krallen aus?

Das Auswandererpaar Peggy & Steff sehnt sich nach Nachwuchs. Wurstbudenbetreiber Patrick Lorenz rackert sich ab, und FrauAnja kümmert sich um die Kinder. Ikke Hüftgold hetzt zwischen Limburg und Palma hin und her, Mia Julia will ernst genommen werden, Krümel klagt über Konkurrenz.

