Mallorcas Hauptstadt Palma bekommt ein weiteres Fünf-Sterne-Hotel in geschichtsträchtigen Räumen: Die Denkmalschutzkommission der Stadt habe am Dienstag einem entsprechendem Projekt in den Gemäuern des ehemaligen Landguts Ses Cases de sa Possessió de Son Dameto d'Alt grünes Licht erteilt, meldete die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora".

Eine erste Baugenehmigung war dem zuständigen Stadtrat Óscar Fidalgo zufolge bereits im Februar vergangenen Jahres erteilt worden. Allerdings sei das Einverständnis der Denkmalschützer erforderlich gewesen, um der Baugenehmigung volle Gültigkeit zu verleihen. "Es mussten noch ein paar Hürden genommen werden, aber einer Nutzungsänderung steht nun nichts mehr im Wege", sagte Fidalgo. Ähnliche Nachrichten Das sind die neuen Kriterien für die Vergabe von Hotel-Sternen auf Mallorca Hinter dem Hotelprojekt steht nach Angaben der Stadt der Investor Yatch Service and Assistance. Auf dem 7.279 Quadratmeter großen Grundstück in unmittelbarer Nähe zum Fußballstadion Son Moix sei ein 24-Betten-Luxushotel mit 18 Parkplätzen geplant. Das derzeit geltende Bettenmoratorium hätten die Bauherren dadurch umschifft, dass sie ihre Rechte bereits 2019 erworben hätten, so der Stadtrat gegenüber dem Lokalblatt. Nach dem Willen der Stadt soll die künftige Edelherberge dem "denkmalgeschützten, aber vergessenem Gebäude" neues Leben einhauchen. Das in hellem Naturstein errichtete Anwesen gehörte im 16. und 17. Jahrhundert der einflussreichen Familie Dameto, die auf den umliegenden Ländereien vorwiegend Wein anbaute. Wegen Einsturzgefährdung sei das Hauptgebäude in den zurückliegenden Jahren mehrfach teilrestauriert worden, so "Ultima Hora". Hand sei unter anderem am Dach und tragenden Elementen angelegt worden. Die Bauzeit für das geplante Hotel beträgt Stadtrat Fidalgo zufolge 24 Monate.