Ein betrunkener Taxifahrer hat in der Nacht auf Mittwoch in der Nähe der Plaça Gomila in Palma de Mallorca die Kontrolle über sein Auto verloren. Er transportierte gerade einen Fahrgast, als der Unfall passierte und sich das Fahrzeug überschlug. Herbeieilende Fußgänger reagierten sofort, halfen den Insassen und riefen Polizei und Feuerwehr.

Es war gegen 23 Uhr, als der Taxifahrer mit einem Kunden durch die Innenstadt fuhr. Der Fahrer bekam nicht richtig die Kurve und rammte mit voller Wucht einen senkrechten Straßenpfeiler aus Metall in der Calle Joan Miró. Der Aufprall war so stark, dass sich das Fahrzeug überschlug. Mehrere zu der Zeit Anwesende rannten sofort zum Ort des Geschehens und richteten den Pkw mit vereinten Kräften wieder auf, sodass sie die Insassen befreien konnten. Diese blieben unverletzt. Als die Polizei und die Feuerwehr eintrafen, testeten sie den "Taxista" auf Alkohol und Drogen. Bei dem Atemalkoholtest stellte sich heraus, dass der Mann 0,95 Promille intus hatte. Drogen hatte er wohl keine genommen. Der Beifahrer erinnerte sich jedoch an die Worte des Fahrers. "Er sagte mir nur wenige Minuten vor dem Unfall, dass er total kaputt sei. Er habe über zwölf Stunden am Stück gearbeitet und nur ganz wenig geschlafen."