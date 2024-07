Das Rathaus von Sóller im Tramuntana-Gebirge auf Mallorca hat am zurückliegenden Dienstag bekannt gegeben, mehrere Parkplätze zur ausschließlichen Nutzung durch die Einwohner der Gemeinde eingerichtet zu haben. Zuvor hatten Bürger Forderungen wegen der Sättigung durch Besucherfahrzeuge und nach mehr Parkplätzen gestellt. Die Plattform S.O.S. Sóller hatte die Anliegen vor allem in dieser Saison formuliert.

Bei den geschaffenen Parkplätzen handelt es sich um 100 Stück in sogenannten "Zonen mit eingeschränktem Parken ausschließlich für Anwohner" (ZAR). Die neuen Zonen befinden sich in den Straßen Estiradors, Gran Via, Cetre, Teixidores, Cingle und Adela Oliver. Hier waren bisher schon regulierte Parkplätze ausgewiesen, die auch Besucher benutzen durften. Auch Teile der Straße Pere Serra machte die Stadtverwaltung zur ZAR. Hier war das Parken ehemals kostenlos.

Um in den ZARs parken zu dürfen, müssen Autofahrer im Besitz einer für alle regulierte Parkzonen der Gemeinde gültigen Anwohnerkarte sein. Darüber hinaus benötigen die Fahrzeughalter eine Karte, die zur Benutzung der öffentlichen Parkplätze der Gemeinde berechtigt, welche durch blaue Markierungen gekennzeichnet sind. Die Gemeindeverwaltung plant, die ZARs in der aktuellen Pilotphase auf 200 oder mehr Plätze auszuweiten.

In einem Kommuniqué der Ratsmitglieder für Gemeindeführung und Mobilität betonte der Rat, dass "diese Maßnahme es den Bewohnern erleichtert, schnell einen Parkplatz in verschiedenen Bereichen zu finden". Das betrachtet der Rat als "sehr positiv angesichts der aktuellen Herausforderungen, die durch die Sättigung und die wenigen Parkplätze in der Gemeinde verursacht werden, insbesondere seit Beginn der Tourismussaison."