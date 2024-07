An diesem Wochenende wird auf Mallorca weitegehend schönes Wetter erwartet. Viel blauen Himmel, fast ungetrübten Sonnenschein und Höchstwerte bis 35 Grad soll es laut der aktuellen Wetteraussichten geben. Während auf dem spanischen Festland Hitzewellen mit knapp 40 Grad angesagt sind, bleiben die Temperaturen auf den Balearen noch verhältnismäßig moderat. Viele Mallorca-Urlauber aus NRW, die mit Beginn der Sommerferien an diesem Wochenende auf der Insel ankommen, dürfte das freuen.

Der Freitag ist auf der Insel vielerorts mit ungetrübtem Himmel und nur wenigen Schleierwolken losgegangen. Sonst scheint meistens die Sonne und folgende Topwerte werden dazu laut Wetterdienst erwartet: 29 Grad in Santanyí, 30 Grad in Alcúdia, 32 Grad in Campos, Palma de Mallorca sowie Maria de la Salut und Sóller. Dazu weht ein leichter Ostwind, der stellenweise auch ein wenig flotter ausfallen kann.

Spürbar angezogen sind auch schon die Wassertemperaturen im Balearenmeer. Am Freitagmorgen sind in der Bucht von Palma de Mallorca 24,1 Grad gemessen worden. Im Süden der Insel, vor Sa Ràpita, waren es 24,8 Grad sowie vor der kleinen Insel Dragonera bei Sant Elm 24,7 Grad.

Am Samstag wird laut staatlichem Wetterdienst neuer Saharastaub auf den Balearen ankommen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass "leichte und vereinzelte" Schauer mit Schlammregen herunterkommen, twitterte Aemet. Meistens soll es aber sonnig bleiben, dazu wird es auch noch ein wenig heißer.

So warm soll es werden: 35 Grad in Inca, 34 Grad in Llucmajor, 33 Grad in der Inselmitte in Maria de la Salut sowie Sineu, 31 Grad in Calvià und im Inselosten in Capdepera rund 30 Grad. Erst gegen Abend kann der Himmel dann etwas wolkiger und diesiger werden. Auf dem untenstehenden Satellitenbild sind die Staubschwaden gut erkennbar:

Das fürs Wochenende angekündigte Badewetter wird sich am Sonntag fortsetzen. Ein lebhafter Wind weht meistens aus Nordosten. 29 Grad in Ses Salines, 31 Grad in Palma de Mallorca und 30 Grad in Inca. Meistens wird sich der Himmel auch am Sonntag in blau präsentieren.

Ein kleiner Ausblick in Richtung neue Woche: Das sommerlich-stabile Wetter wird sich den aktuellen Vorhersagen zufolge fortsetzen. Allerdings kann es sein, dass die erste Hitzewelle des Sommers schon in der kommenden Wochen auf Mallorca zurollt. Ab Mittwoch, so die Wettermodelle, könnten es zwischen 35 und 38 Grad werden.

In diesem Jahr geht der Sommer auf Mallorca verhältnismäßig spät los. Üblicherweise ist es schon im Juni sehr warm bis heiß, die Nächte oft tropisch. Vereinzelt hat es das auch in dieser Sommersaison schon gegeben, es blieb aber eher die Ausnahme. Ebenfalls hat es in den vergangenen Wochen für diese Zeit untypisch häufig geregnet.