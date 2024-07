In Palma de Mallorca ist es am Donnerstag zu einer Massenschlägerei gekommen. An dieser waren eine Gruppe erwachsener Gitanos sowie eine größere Gruppe von minderjährigen Afrikanern beteiligt. Die Aggressoren beleidigten, stießen, schlugen und traten sich gegenseitig und warfen einen Stuhl und einen Tisch aufeinander.

Der Vorfall ereignete sich um 22.50 Uhr in einer bekannten Bar in der Straße Isaac Albéniz im Palmesaner Stadtviertel Son Oliva. Dort war es in der Vergangenheit bereits zu zahlreichen ähnlichen Auseinandersetzungen gekommen. Ähnliche Nachrichten Opfer bewusstlos liegengelassen: Polizei fahndet auf Mallorca nach brutalem Schläger Mehr ähnliche Nachrichten Vor der Schlägerei hatten Nachbarn des Viertels die Nationalpolizei angerufen. Die Anwohner machten die Schutzeinheit darauf aufmerksam, dass eine große Gruppe minderjähriger Afrikaner mit Kapuzen vermummt die Straße entlanglief. Dabei hatte diese Stichwaffen bei sich. Die Beamten begaben sich an den Ort des Geschehens. Als sie dort ankamen, hatten sich die Protagonisten des Gewaltaktes durch die vorherige Ankunft der Lokalpolizei von Palma bereits zerstreut. Bisher wurde noch keine Strafanzeige wegen des Vorfalls erstattet. Dieser wird von den Behörden untersucht. Rund 40 Stunden vorher war es in Magaluf zu einer ähnlichen Schlägerei gekommen: Am vergangenen frühen Mittwochmorgen trafen dort zwei große Gruppen britischer Urlauber aufeinander. Dabei wurde ein 20-jähriger Tourist bewusstlos. Nach dem mutmaßlichen Täter dieses Angriffs wird nun gefahndet.