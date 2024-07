Nach einer Schlägerei im von vorwiegend britischen Urlaubern besuchten Magaluf (Calvià) am frühen Mittwochmorgen hat die Polizei eine Fahndung nach einem der Beteiligten eingeleitet. Gesucht werde ein junger blonder Mann korpulenter Statur und einer Größe von schätzungsweise 1,85 Meter, meldete am Donnerstag die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora".

Angaben der ermittelnden Guardia Civil zufolge ereignete sich die handfeste Auseinandersetzung gegen 5.30 Uhr im Ausgehviertel Punta Ballena. Demnach kam es aus bislang unbekannten Gründen zu einer Schlägerei zwischen "zwei großen Gruppen britischer Urlauber".

Im Verlauf des Geschehens, so die Zeitung unter Berufung auf Behördenangaben, habe der zur Fahndung ausgeschriebene Schläger einem 20 Jahre alten Tourist mit einem Faustschlag an die Schläfe zu Boden geschickt. Das Opfer sei bewusstlos liegengeblieben und erst wieder erwacht, als die Rettungskräfte bereits eingetroffen waren.

Trotz offensichtlicher Verletzungen, so "Ultima Hora", habe der aggressiv auftretende 20-Jährige zunächst jegliche medizinische Hilfe verweigert. Erst nachdem der Notarzt dem jungen Mann ein Beruhigungsmittel verabreicht hatte, habe sich dieser zu Untersuchungen in ein Krankenhaus überführen lassen. Es habe der Verdacht bestanden, dass der Urlauber ein Schädeltrauma und innere Blutungen davongetragen habe, so die Zeitung weiter.

Währenddessen flüchtete der mutmaßliche Täter nach dem brutalen Schlag umgehend vom Tatort. Nach Angaben der Guardia Civil vernahmen polizeiliche Ermittler noch am Tatort anwesende Augenzeugen.