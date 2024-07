Auch wenn es für Piloten ein Routinemanöver ist: Für viele Flugreisende ist das Durchstarten des Flugzeugs im Landeanflug kein schönes Erlebnis. Man freut sich auf den Urlaub, wähnt schon den sicheren Boden unter den Rädern, und dann donnert die Maschine mit vollem Schub wieder nach oben. Das ist jetzt mehreren Hundert Flugreisenden auf dem Weg nach Mallorca passiert.

"Wir waren mit einem Langstrecken-Flugzeug Airbus 330-300 von Frankfurt nach Palma unterwegs, der komplette Flug war schon etwas 'unruhig'. Als wir dann im Landeanflug waren, habe ich bemerkt, dass der Pilot sehr damit beschäftigt war, das Flugzeug in der Fluglinie zu halten", schreibt der Reisende in einem Post, den er bei Instagram veröffentlichte.

"Als wir dann am Aufsetzen waren, sind die Turbinen zu Höchstleistungen hochgefahren und wir machten einen 'Go around' und sind durchgestartet. Gefühlt hatten die Reifen schon die Landebahn berührt". Weiter schreibt der Passagier: "Da wir beim Durchstarten nicht den normalen starteten Flugzeugen in die Quere kommen, musste unser Pilot dann direkt im Steigflug stark nach links wegdrehen und dadurch sind wir gefühlt 50 Meter über die Playa de Palma hinweg geflogen." Beim zweiten Landeanflug habe es dann keine Probleme gegeben.

Tatsächlich: Flugzeuge, die am Airport von Palma de Mallorca durchstarten, müssen bei der Wiederaufnahme des Steigflugs rasch nach links abdrehen, entweder von Land kommend hinaus aufs Meer über die Playa de Palma, oder vom Meer aus kommend in Richtung Tramuntana-Gebirge.

Das Durchstarten an sich wird nicht als Zwischenfall gewertet (wohl aber möglicherweise die Gründe für das Durchstarten, zum Beispiel Fahrzeuge auf der Landebahn), sondern als ein möglicher Abschluss des Landeanfluges neben der erfolgreichen Landung. Dabei zählt das Durchstarten als Flugmanöver und wird gefolgt von einer Platzrunde, um erneut in den korrekten Ausgangspunkt für den Landeanflug zu gelangen.

Die Gründe können vielfältig sein und reichen von Verkehr auf der Landebahn über schlechte Sicht bis hin zu Plötzlich über dem Grund auftretende Scherwinde. Ein Durchstartmanöver ist Experten zufolge jedoch nichts Außergewöhnliches. Es handelt sich dabei vielmehr um ein normales Prozedere, für welches Piloten geschult sind.