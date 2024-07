An dem von vielen Deutschen heißgeliebten Strand von Camp de Mar im Südwesten von Mallorca ist am Dienstag eine tote Meeresschildkröte angespült worden. Die zahlreich erschienen Badegäste staunten nicht schlecht, als sie die Überreste des Tiers auf dem Sand erblickten. Einem Bericht der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" handelte es sich um ein Exemplar der Unterart "Caretta caretta".

Es wird nicht ausgeschlossen, dass die Schildkröte in eine Schiffsschraube geraten war. Das Areal rund um das Tier wurde abgesperrt, Spezialisten des balearischen Umweltministeriums und der zuständigen gemeinde Andratx entfernten das bereits stark verweste Reptil.



Der Strand von Camp de Mar wird in der Regel von den Gästen der komfortablen bis luxuriösen Hotels der Gegend aufgesucht. Das Highlight dort ist ein Felsen, auf dem sich ein Restaurant namens "Illeta" befindet.

Angesichts des fortschreitenden Klimawandels hatten im vergangenen Jahr mehrere Meeresschildkröten Eier in Strände der Insel gegraben: Sowohl an Palmas Stadtstrand Can Pere Antoni als auch in Cala Millor gaben sich die Tiere ausnehmend gebärfreudig. Weitere unentdeckte Gelege wurden nicht ausgeschlossen.

Die Eier wurden wochenlang in Labors auf der Insel betreut, die ausgeschlüpften Schildkröten wurden von Spezialisten später im Meer wieder ausgesetzt. Im laufenden Jahr legte noch keine Meereschildkróte auf Mallorca Eier.