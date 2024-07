Die Guardia Civil hat am Donnerstag (11.7) ihre neue Kampagne zur Kontrolle und Inspektion von Freizeitbooten und Yachten vorgestellt. Ziel ist es, die Sicherheit auf See zu gewährleisten und sicherzustellen, dass alle Boote die gesetzlichen Bestimmungen einhalten.

Bei den Kontrollen, die im gesamten Jahr durchgeführt werden, werden sowohl Charterboote als auch Freizeityachten von Privateigentümern überprüft. Die Beamten kontrollieren unter anderem den Führerschein, den Fahrzeugschein und die Sicherheitsausrüstung, zu der Rettungsinseln, Funkgeräte und Feuerlöscher gehören.

Im laufenden Jahr wurden bereits 44 Sanktionsverfahren gegen Bootsbesitzer eingeleitet, die gegen die Vorschriften verstießen. In den letzten fünf Jahren ist die Zahl der Verstöße um mehr als 500 Prozent gestiegen. Um die Kontrollen durchzuführen, verfügt die Guardia Civil auf Mallorca über acht Schiffe. Während der Sommersaison werden zusätzlich ein Schiff auf Ibiza und Formentera sowie ein weiteres auf Menorca eingesetzt.

Das am Donnerstag vorgestellte Schiff ist 32 Meter lang und 7,29 Meter breit und kann Geschwindigkeiten von bis zu 30 Knoten erreichen. Es wurde bereits für Einsätze in Lampedusa (Italien) und Malta eingesetzt. Für schnellere Einsätze, insbesondere zum Aufbringen von Schnellbooten der Drogen-Mafia, verfügt die Guardia Civil außerdem über ein Boot, das 50 Knoten erreichen kann und in zwei Stunden Ibiza und in zweieinhalb Stunden Menorca erreichen kann. Dieses Boot wird in Notsituationen eingesetzt.