Ein schockierender Vorfall hat sich am Montagnachmittag auf Mallorca ereignet: Eine britische Touristin wurde auf der Terrasse des "Red Rum British Pub" in der Calle Camp de Mar in Port d'Alcúdia von einem Hund attackiert.

Die Frau, die sich mit ihrem Partner auf der Terrasse des Pubs befand, wurde unvermittelt von einem Border Collie angefallen, der sich ihr näherte. Als sie sich dem Tier neugierig zuwandte, biss der Hund ihr überraschend ins Kinn. Der Biss verursachte zwei blutende Wunden, die von den Zähnen des Hundes stammten. Die Frau, die stark zu bluten begann, rief sofort nach Hilfe. Flucht des Hundehalters Die Besitzerin des Hundes, die von zwei kleinen Kindern begleitet wurde, zeigte hingegen keine Hilfsbereitschaft. Anstatt sich um die Verletzungen der Frau zu kümmern, ergriff sie die Flucht und nahm den Hund sowie die Kinder mit sich. Augenzeugenberichten zufolge deutet alles darauf hin, dass die Hundebesitzerin weder die Papiere noch die Impfungen des Hundes ordnungsgemäß geführt hatte. Dies könnte der Grund für ihre hastige Flucht gewesen sein. Die alarmierten Polizeibeamten aus Alcúdia trafen schnell am Tatort ein und kümmerten sich um die verletzte Touristin. Die Frau, die noch bis zum 20. Juli ihren Urlaub auf der Insel verbringt, musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Dort wurden die Wunden fachmännisch versorgt. Die Lokalpolizei und die Guardia Civil nahmen umgehend die Ermittlungen auf. Suche nach dem Hundehalter Die Hundehalterin konnte bislang noch nicht ermittelt werden. Die Polizei vermutet jedoch, dass es sich um eine Bewohnerin der Gegend handelt. Die Fahndung nach der Frau und dem Hund läuft mit Hochdruck. Der Halterin droht nun eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung. Zudem muss sie mit Bußgeldern rechnen, falls sich herausstellt, dass sie den Impfpass und die Dokumente des Hundes nicht ordnungsgemäß geführt hat.