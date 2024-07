Ein Auto ist am Mittwochnachmittag gegen 19:00 Uhr auf der Vía de Cintura in Palma de Mallorca in Brand geraten. Das Fahrzeug, in dem sich zwei Frauen befanden, fing im Innenraum aus noch unbekannten Gründen Feuer und brannte völlig aus. Nach Informationen der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" konnten die beiden Insassinnen das Auto rechtzeitig verlassen und sich in Sicherheit bringen.

Der Vorfall ereignete sich auf der Fahrbahn in Richtung Andratx, in unmittelbarer Nähe des städtischen Sportzentrums Germans Escalas. Die Lenkerin des Autos bemerkte dem Medienbericht zufolge ein Problem an dem Fahrzeug und hielt dieses auf dem Seitenstreifen an. Kurz darauf stiegen aus dem Inneren das Autos dichte Flammen auf. Ein Augenzeuge filmte den Zwischenfall und stellte die Aufnahme der Zeitung zur Verfügung. Die örtliche Polizei von Palma traf nur wenige Minuten nach Ausbruch des Feuers am Unfallort ein. Die Beamten leiteten den Verkehr auf der Hauptverkehrsader auf den vom brennenden Fahrzeug am weitesten entfernten Fahrstreifen um. Die Feuerwehr konnte das brennende Fahrzeug schließlich löschen. Ein dienstfreier Guardia Civilist, der zufällig an dem brennenden Auto vorbeifuhr, leistete den Beteiligten Hilfe und hielt den nachfolgenden Verkehr von der betroffenen Fahrspur fern. Zur Brandursache machten die Behörden zunächst keine Angaben. Polizei und Feuerwehr, so die Zeitung, hätten die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen. Der Vorfall führte zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in Richtung Andratx. Auch in der Gegenrichtung kam es zu zeitweisen Verzögerungen, zumeist hervorgerufen durch schaulustige Vorbeifahrende.