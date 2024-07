An diesem Wochenende steht Mallorca ein Wetterumschwung bevor. Der Sonntag ist vielerorts sehr warm, aber wolkig gestartet. Für fast alle Küstenbereiche der Insel gilt eine Wetterwarnung. Windböen von bis zu 55 Kilometern pro Stunde können bis zu drei Meter hohen Wellengang mit sich bringen. Die Sturmwarnung der Stufe Gelb gilt für den Nordwesten, Norden, Nordosten und Osten der Insel sowie für das Tramuntana-Gebirge bis Sonntag um Mitternacht.

Laut der aktuellen Wettervorhersage von Aemet, dem staatlichen Wetterdienst auf den Balearen, sind auch kurze Schauer am Sonntag nicht ausgeschlossen. Dazu wird es vielerorts auf Mallorca bewölkt bleiben. Stellenweise purzeln sogar die Temperaturen. Das sind die angesagten Tagestopwerte: 28 Grad in Sa Pobla, 29 Grad in Deià und Capdepera, 30 Grad in Alcúdia und Campanet, 31 Grad in Palma de Mallorca sowie 32 Grad in Campos und Calvià. Aus Norden und Nordosten kommt ein flotter Wind dazu.

Am Samstag ist auf Mallorca ein besonders heißer Tag registriert worden. Mit 39 Grad ist Colònia de Sant Pere der Spitzenreiter gewesen. Darüber hinaus wurden 38 Grad in Muro und 38 Pollença gemessen, 37 Grad waren es in Sa Pobla und Artà.

Temperaturas máximas de hoy (ºC)

20/7/2024#Mallorca

39 Colònia de Sant Pere

38 Muro

38 Pollença

37 Sa Pobla

37 Artà

36 Manacor

36 Port de Pollença

36 Sineu

36 Petra

35 Binissalem

35 Llucmajor

35 Porreres

35 Escorca, Lluc

34 Santa María

34 Sóller, Puerto

34 Campos

33 Son Servera pic.twitter.com/a0U8nQzaIB — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) July 20, 2024

Auch die Nacht von Samstag auf Sonntag hat kaum für Abkühlung gesorgt. Wieder einmal ist vom Wetterdienst eine tropische Nacht verzeichnet worden. 26 Grad sind es in Sóller, Banyalbufar und Colònia St Pere gewesen. Palma kam nachts noch auf stolze 25 Grad.

Das Wolken-Intermezzo wird sich noch bis in den Montagnachmittag ziehen. Auch der Start in die neue Woche kann auf Mallorca etwas wolkiger sein. Danach, spätestens am Dienstag, wird es aber wieder richtig sommerlich. Meistens wird die Sonne scheinen und der Himmel zeigt sich in strahlendem Blau. Laut Wettervorhersage soll es in der kommenden Woche auch deutlich wärmer werden. Am Mittwoch werden um die 35 Grad erwartet, am nächsten Wochenende könnte schon die nächste Hitzewelle auf Mallorca Einzug halten: Bis zu 37 Grad sind am Samstag möglich.