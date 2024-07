Auf Mallorca hat sich am frühen Montagmorgen ein tödliches Unglück ereignet. Dabei ist eine 11-jährige Urlauberin in Port d’Alcúdia ums Leben gekommen. Die junge Irin stürzte von einem Hotelbalkon aus dem siebten Stock. Die Rettungskräfte konnten nur noch ihren Tod feststellen.

Wie das Nachrichtenportal "Crónica Balear" berichtet, passierte das Unglück um 6.45 Uhr in einem Hotel in der Avenida Tucá in Port d’Alcúdia im Nordosten von Mallorca. In der Straße befinden sich zahlreiche Hotels, Restaurants und Geschäfte, ebenso der Wasserpark von Alcúdia.

Die 11-Jährige sei früh am Morgen alleine auf dem Balkon des Hotelzimmers gewesen, während ihre Familie noch schlief. Wie genau das junge Mädchen vom siebten Stock in die Tiefe stürzte, ist bisher nicht bekannt. Die Kriminalpolizei der Guardia Civil hat die Ermittlungen aufgenommen. Das Mädchen kam nicht auf dem Boden, sondern auf dem Vordach eines Restaurants im ersten Stock des Hotels auf.

Die herbeigeeilten Rettungskräfte konnten nichts mehr für das Mädchen tun, sondern nur noch seinen Tod feststellen. Danach wurden Schirme aufgestellt, um den Leichnam vor den Blicken anderer Hotelgäste zu schützen.

Die Eltern der Toten, irische Urlauber auf Mallorca, sind nach dem Unfall psychologisch betreut worden. Nach Informationen des Nachrichtenportals Crónica Balear sollte die Familie am Montag ihren Rückflug Richtung Heimat antreten.