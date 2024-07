Am Uferboulevard Paseo Marítimo in Palma de Mallorca haben Anwohner einen äußerst unappetitlichen Obdachlosenverschlag entdeckt. Wie die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" am Dienstag meldete, finden sich in dem Areal Matratzen, Laken und sonstige Kleider sowie Essensreste und Einkaufstüten sowie -wagen.

Die Person, die dort haust, habe sich vor etwa anderthalb Monaten dort eingerichtet. Der Verschlag befinde sich unweit vom Paraires-Turm inmitten von Bauzäunen. An dem mehrere Kilometer langen Uferboulevard werden derzeit umfangreiche Umbauarbeiten vorgenommen. Der Paseo Marítimo gilt als eine der besten Wohngegenden der Stadt. Eine sogenannte "Chabola", wie Obdachlosen-Verschläge in Spanien genannt werden, gab es dort noch nie. Woanders findet man solche Behausungen, die in südamerikanischen Städten trauriger Standard sind, in größerer Zahl, etwa an der Straße "Camí de Jesús" am Sa-Riera-Sturzbach. Der Paseo Marítimo soll zu einer fußgänger- und fahrradfahrerfreundlicheren Straße mit vielen Pflanzen umgebaut werden. Deswegen wurde kürzlich die ehemalige Diskothek "Social Club" samt dem dazugehörenden Swimmingpool eingeebnet. Die Bauarbeiten dauern schon mehr als ein Jahr ziehen sich immer weiter in die Länge. Neu errichtet wird zudem der Yachtclub "Club de la Mar".