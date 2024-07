Tom Jones, der legendäre walisische Sänger, kehrt nach Mallorca zurück. Obwohl bereits 83 Jahre alt, zeigen sein diesjähriger Tour-Plan und jüngste Konzertaufnahmen: Der Mann ist immer noch fit wie ein Tiger, wie er sich in jungen Jahren nannte. Am 30. Juli wird er dies beim Boutique-Festival Palma Concert Series in Son Fusteret in Palma unter Beweis stellen.

Der Sänger ist so etwas wie die walisische Variante des amerikanischen Tellerwäschers, der zum Millionär aufsteigt. Als Thomas John Woodward wurde er am 7. Juni 1940 in Pontypridd als Sohn eines Bergmanns geboren, als Tom Jones machte er seinen Weg von Staubsaugervertreter und Hilfsarbeiter zum singenden Weltstar. Sein Markenzeichen: eine unverwechselbare Stimme, die sowohl kraftvoll als auch einfühlsam sein kann. Und natürlich seine mittlerweile ergrauten schwarzen Locken, die dunklen Augen und sein markanter Hüftschwung, die ihm das Image eines Frauenschwarms einbrachten.

Natürlich fing dies alles ganz klein an. Zunächst tingelte er als „Tiger Tom” durch die walisischen Arbeiterkneipen, ehe er in den 1960er Jahren mit Hits wie „It’s Not Unusual”, „Delilah” und „What’s New Pussycat?” seinen Durchbruch hatte. Ausverkaufte Konzerte auf der ganzen Welt, zahlreiche Preise, darunter ein Grammy und ein Brit Award, und eine breite und treue Fangemeinde, die ihm sein vielseitiges Repertoire von Rock, Pop, Soul, R&B und Country einbrachte – all dies kennzeichnet seine Karriere.

Neben seiner Musikkarriere war Tom Jones auch in der Unterhaltungsbranche aktiv. Er wirkte in Filmen wie „Mars Attacks!” und in Fernsehserien wie „Fresh Prince of Bel-Air” mit. Seine Ausstrahlung und sein Talent machten ihn zu einem gefragten Entertainer, der sowohl auf der Bühne als auch vor der Kamera brillierte.

Dass er weiterhin als Sänger nicht abgemeldet war, bewies er eindrucksvoll im Jahr 2000. Pünktlich zur Jahrhundertwende landete Jones mit dem von dem deutsch-türkischen Produzenten Mousse T. geschriebenen Song „Sex Bomb” einen Mega-Hit. Im Duett mit Nina Person, der Leadsängerin der schwedischen Rockband The Cardigans, feierte er mit dem Talking-Heads-Cover „Burning Down The House” einen weiteren internationalen Erfolg und erreichte Platz 10 in den britischen Charts. Dem musikalischen Aufstieg folgte die gesellschaftliche Anerkennung. 2006 schlug ihn Queen Elizabeth II. zum Knight Bachelor. Seine offizielle Anrede lautet seitdem Sir Thomas.

Das Konzert des geadelten Tigers beginnt um 20 Uhr, Tickets für 70 bis 162 Euro gibt es bei sonfusteret.janto.es. Natürlich kommt Sir Tom nicht sofort auf die Bühne. Opening Act ist an diesem Abend Roberta Fauteck, eine junge deutsch-spanische Sängerin, die schon bei der TV-Castingshow „Voice Kid” in Spanien und Deutschland, im Café Real Bernabeu in Madrid und bei Eurovisión Junior im spanischen Fernsehen Bühnenerfahrung gesammelt hat. Und das Jungtalent ist happy: „Dass Tom Jones mir erlaubt, seine Vorgruppe zu sein, ist pure Magie, berührt vom Zauberstab eines der Größten auf dem Planeten.”