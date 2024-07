Ein britischer Tourist ist am vergangenen Mittwochabend in Camp de Mar auf Mallorca kopfüber in einen Sturzbach gefallen. Das Unglück geschah, während er auf einem Parkplatz mit seinen Kindern spielte. Der 46-jährige Mann wurde einem Bericht der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" zufolge blutüberströmt und mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus Son Espases gebracht. Sein Zustand ist kritisch.

Der Brite war aus unbekannten Gründen über eine fast ein Meter hohe Mauer gestiegen und fiel in das darunter liegende Flussbett. Gegen 21 Uhr betätigten mehrere Zeugen sofort den Notruf. Beamte der örtlichen Polizei von Andratx und medizinisches Personal des Rettungsdienstes (SAMU-061) eilten herbei und kümmerten sich um das Opfer. Der Mann erlitt einen schweren Schlag auf den Kopf und wies außerdem Prellungen und Quetschungen an verschiedenen Körperteilen auf. Nachdem ihn die Sanitäter stabilisieren konnten, brachten sie ihn ins Krankenhaus. In der Zwischenzeit betreute die Mutter ihre geschockten Kinder. Der Sturzbach, in den der Tourist stürzte, mündet in das Meer am Strand bei Camp de Mar. Sturzbäche, sogenannte Torrents, sind im Mittelmeerraum Wasserläufe, die nur nach heftigen Niederschlägen aus dem Gebirge Wasser beinhalten. In vielen besiedelten Orten handelt es sich um künstlich angelegte Flussbetten. Sie sind im Sommer meist gänzlich trocken.