Am vergangenen Sonntag ist eine Gruppe von jungen Menschen am Felsen Es Vedrà auf Ibiza, der Nachbarinsel von Mallorca, plötzlich von einem ganz besonderen Vorfall in Aufruhr versetzt. Einem Video zufolge, das vom TikTok-Account "Ibiza" geteilt wurde, soll ein UFO über die Gegend geflogen sein, sichtbar als ein großer Lichtpunkt in der Luft.

"Schaut", hört man die Leute rufen, und wenige Sekunden später rast der Lichtpunkt seitlich davon und verschwindet. Das Video verbreitete sich rasant im Netz, zahlreiche Kommentare wurden dazu hinterlassen, darunter von Nutzerin Marie G: "Man sieht sie oft in der Gegend von Es Vedrà, da es sich um einen magnetischen Ort handelt". ♬ origineel geluid - Ibiza @ibiza did anyone see this 😱 #ibiza Es ist aber nicht das erste Mal, dass UFO-Sichtungen auf Mallorca und den Nachbarinseln gemeldet wurden. Zwischen den 1970er und 1990er Jahren galten Sóller und die Tramuntana als Hotspots für unbekannte Flugobjekte . Auch der Fall "Manises" sorgte einst für Aufsehen. Am 12. Oktober 1979 befand sich ein Flugzeug mit mehr als 100 Passagieren an Bord auf dem Weg von Palma nach Teneriffa, als die Besatzung eine Reihe roter Lichter bemerkte, die sich mit hoher Geschwindigkeit näherten. Der Kapitän fragte über Funk nach Informationen, aber weder das militärische Radarzentrum in Madrid noch die Flugleitzentrale in Barcelona konnten eine Erklärung für die Lichter liefern. Daher musste der Kapitän auf dem Flughafen Manises in Valencia notlanden, um eine mögliche Katastrophe zu verhindern. Die Lichter wurden auch von mehreren Zeugen gesehen, darunter Joan Coll und Pep Climent auf Mallorca. Climent gelang es sogar, ein ikonisches Bild der Lichter zu machen. Am nächsten Tag erschienen Offiziere der Luftwaffe in seiner Garage und verlangten die Herausgabe des Fotos. Mehr als 40 Jahre später wurde das UFO-Mysterium in einer Serie auf Netflix verarbeitet.