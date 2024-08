Eine Gruppe Mallorca-Urlauber hat am Flughafen Leipzig/Halle für derart viel Stimmung gesorgt, dass die Polizei einschreiten musste. Einer Meldung der Leipziger Volkszeitung (LVZ) zufolge, die sich auf Behördenangaben stützt, kamen dabei Lautsprecher und zahlreiche alkoholische Getränke zum Einsatz.

Der Vorfall ereignete sich der Zeitung zufolge am zurückliegenden Wochenende. Demnach soll die achtköpfige Gruppe auf ihren Abflug in den Süden gewartet haben. Mit ihrer Sause wollte die Gruppe offenbar nicht bis zu ihrer Ankunft am Ballermann warten. Bei mehreren ebenfalls wartenden Fluggästen kam die Party aber nicht gut an, sie alarmierten die Polizei.

Als diese eintraf, mussten die Ordnungshüter nach der partysüchtigen Gruppe aufgrund des verursachten Lärmpegels nicht lange suchen. Nach Schilderung der LVZ belehrten sie die acht Urlauber über die Hausordnung am Flughafen und forderten die Gruppe auf, die Party umgehend zu beenden. Die Urlaubsgruppe habe sich daraufhin einsichtig gezeigt und die Musik abgestellt.

Mit Ausnahme eines 22-Jährigen, der die Beamten mit „Worten und Gesten“, so das Lokalblatt, beleidigt haben soll. Anschließend ergriff er rasch die Flucht, um wenige Minuten später an den Ort des Geschehens zurückzukehren. Dort soll er seine verbalen Attacken gegen die Polizisten fortgesetzt haben.

Als die Beamten die Personalien des sich aggressiv verhaltenden Mannes feststellen wollten, widersetzte sich dieser. Daraufhin legten die Polizisten dem 22-Jährigen Handschellen an und nahmen ihn auf die Dienststelle mit. Seinen Flug nach Mallorca verpasste er nach Zeitungsangaben nicht. Nach dem Urlaub müsse sich der Mann allerdings vor Gericht wegen Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.