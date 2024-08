Auf dem derzeit von vielen Urlaubern besuchten Strand von Can Picafort im Norden von Mallorca hat sich eine verstörende Szene zugetragen. Lokalpolizisten der zuständigen Gemeinde Santa Margalida und Beamte der Guardia Civil jagten einen Räuber, der mehrere Diebstahlsdelikte in Tankstellen der Gegend verübt hatte, über den Strand und angrenzende Dünen. Medienberichten vom Freitag zufolge trug sich das Ganze bereits am Dienstag zu.

Zuvor war der Delinquent ohne Helm auf einem gestohlenen Motorrad gestellt worden. Auf dem Strand versuchte der 46-jährige Spanier dann, einen der Polizisten mit einem Schraubenzieher zu attackieren. Der Mann befand sich offiziell auf der Flucht und hätte ins Gefängnis einrücken müssen. Der Kriminelle wurde schlussendlich einer Haftrichterin in Inca vorgeführt, die ihn in Untersuchungshaft einwies. Ähnliche Nachrichten Tabak im Wert von über 3200 Euro gestohlen: Urlauber an Palmas Airport geschnappt Der Kriminelle hatte sich darauf spezialisiert, in Waschanlagen von Tankstellen Kassen aufzubrechen. Außerdem soll er im Umkreis der Hauptstadt Palma in Privathäuser eingedrungen sein und Motorräder gestohlen haben. Der Mann ist ein inselweit einschlägig bekannter Drogensüchtiger. Drogenkriminelle gibt es auf Mallorca in durchaus größerer Zahl. Sie verkaufen oder besorgen sich das Rauschgift vor allem in Son Banya, einer von kriminellen Gitano-Clans bewohnten Elendssiedlung am Rande des Insel-Flughfens.