Wasserparks sind in den Sommerferien eines der beliebtesten Ziele für Familien mit Kindern. Neben den erfrischenden Attraktionen bieten viele Wasserparks spielerische Aktivitäten wie Kinderpartys und Workshops an, die für eine abwechslungsreiche Freizeitgestaltung sorgen. Diese Kombination aus Spaß und Bildung macht sie zu einem idealen Ausflugsziel für die ganze Familie.

Ein weiteres Highlight im Sommerprogramm ist die Mammut-Ausstellung im Caixa Forum. Diese spannende Ausstellung entführt die Besucher in die Eiszeit vor über 10.000 Jahren, wo sie die Welt der Mammuts entdecken können. Besonders für Kinder ab 7 Jahren ist die Familienführung eine faszinierende Möglichkeit, mehr über diese beeindruckenden Tiere und ihre Zeitgenossen zu erfahren.

Der Sonnenuntergangsmarkt in Puerto Portals feiert in diesem Jahr sein zehnjähriges Jubiläum. Der Markt bietet eine bunte Mischung aus Spielen, musikalischen Darbietungen und Aktivitäten für Kinder. Währenddessen können die Erwachsenen die Stände des Kunsthandwerkermarktes besuchen und die besondere Atmosphäre genießen, die diesen Markt so einzigartig macht.

Im Rahmen des Programms Misericòrdia Petit finden im August zwei besondere Veranstaltungen im Kulturzentrum La Misericòrdia in Palma statt. Am 16. August tritt die beliebte Figur La Fada Despistada auf, und am 30. August verzaubert der Magier Enzo Lorenzo das Publikum mit seinen Tricks. Diese kostenlosen Aufführungen bieten Kindern nicht nur Unterhaltung, sondern auch magische Erlebnisse, die sie so schnell nicht vergessen werden.

Für Filmfreunde ist das Cinema a la Fresca im Parc de Ses Estacions in Palma ein Muss. Vom 1. bis 31. August werden dort 12 Filme auf der großen Leinwand unter freiem Himmel gezeigt, darunter The Alley of Lost Souls und Godzilla vs. Kong. Die Vorführungen beginnen jeweils um 21.30 Uhr und sind kostenlos zugänglich. Ein perfekter Ort, um laue Sommerabende zu genießen.