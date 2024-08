Im Urlauberort Portocolom im Osten von Mallorca ist ein 32-jähriger Mann aus dem dritten Stockwerk eines Wohngebäudes gestürzt und dabei ums Leben gekommen. Medienberichten zufolge hatte der Peruaner seinen Schlüssel in der Wohnung vergessen und versucht, mit aneinander gebundenen Laken wieder über den Balkon hinaufzugelangen. Dabei fiel der Mann herunter.

Der Südamerikaner war als Kellner in einem bekannten Restaurant "Bocoi" in dem malerischen Fischeror tätig gewesen. Nachbarn hörten den Aufprall und verständigten die Hilfskräfte. Wiederbelebungsversuche hatten keinen Erfolg. Das Restaurant, in welchem der Mann tätig gewesen war, erklärte einen Tag der Trauer.

Stürze aus Gebäuden kommen vor allem in der Hochsaison immer wieder auf Mallorca vor. Meistens handelt es sich um junge, betrunkene oder unter Drogen stehende Urlauber aus dem englisch- oder deutschsprachigen Bereich, die von Hotelbalkons fallen.

Portocolom gilt wegen der berühmten Cala Marçal und dem schön anzusehenden Hafen als wichtiger Anziehungspunkt für Urlauber. Auch heimelige Fischrestaurants locken unter anderem Deutsche in größeren Scharen an. Touristen schätzen die nicht allzu massifierte Atmosphäre in dem Ort, der zur Gemeinde Felanitx gehört.