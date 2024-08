Der für Mittwoch auf Mallorca prognostizierte Wettersturz wird radikal ausfallen. Nach 36 Grad und stickiger Hitze am Dienstag türmen sich laut Aemet in der Nacht zum Mittwoch Gewitter auf. Die feuchte Wetterfront kann so heftig ausfallen, dass sich Windhosen bilden. Die Aemet-Regionalchefin, María José Guerrero, sprach von einer "gota fría" (kalter Tropfen), einem für die zweite Sommerhälfte und den Herbst nicht unüblichen Phänomen.

Der Mittwoch steht voll und ganz im Zeichen des Wetterwechsels: Bis 19 Uhr gilt für die gesamte Insel die Warnstufe Orange, die Windböen inmitten der Gewitter können extrem stark werden. Etwa 50 Liter pro Quadratmeter können niedergehen, Hagel wird ausdrücklich nicht ausgeschlossen. Angesichts der äußerst instabilen Lage ist es lebensgefährlich, im Meer zu baden. Das Wetterphänomen könnte angesichts des warmen Meerwassers, das zur Gewitterbildung beiträgt, sehr heftig ausfallen. Auch am Donnerstag regnet es immer mal wieder, bis 17 Uhr gilt dann die Warnstufe Gelb. Der Wind weht böig und beständig aus dem Nordosten. Die Höchsttemperatur wird an jenem Tag nur noch 27 Grad betragen. Die Wetterlage soll sich erst am Samstag wieder beruhigen, dann steigen die Werte wieder auf über 30 Grad. Der Montag war heiß und stickig auf Mallorca: Auf Rang 1 rangierte Binissalem mit 37,9 Grad. Es folgen Porreres mit 37,3 Grad, Llucmajor mit 36,9 Grad, Sineu mit 36,1 Grad, die Balearen-Universität mit 35,7 Grad und Pollença mit 35,5 Grad.