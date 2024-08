Beamte der Guardia Civil haben am Montag im Luxusort Port d'Andratx im Südwesten von Mallorca einen Fischer festgenommen, der sich an einer jungen britischen Touristin vergangen haben soll. Zu dem Übergriff kam es einer Pressemitteilung zufolge am frühen Morgen des 7. August. Dem Mann wird vorgeworfen, sich der betrunkenen 21-Jährigen genähert und diese gegen ihren Willen im Intimbereich angefasst zu haben.

Die junge Frau hatte zuvor mit Bekannten eine Bar besucht. Dann machte sie sich auf den Weg zu ihrer Ferienunterkunft, wo sie von dem Fischer – einem 40-jährigen Senegalesen – angefallen wurde. Die Touristin konnte sich von dem zudringlichen Mann losreißen und Anzeige erstatten. Ähnliche Nachrichten Schweizer Tourist soll minderjährige Britin auf Restaurant-Toilette in Magaluf vergewaltigt haben Mehr ähnliche Nachrichten Nach intensiver Suche konnte die Guardia Civil den Täter ermitteln und festnehmen, als er gerade den Hafen auf einem Schiff verlassen wollte. Bei den Ermittlungen halfen Mitglieder der Fischervereinigung von Port d'Andratx. Port d'Andratx gilt als einer der hochklassigsten Urlaubsorte auf Mallorca. Der Hafen ist malerisch, die Gassen ebenfalls. Von einigen Bars und Restaurants ist es möglich, besonders schöne Sonnenuntergänge zu beobachten.