Ein dramatischer Wetterumschwung hat am frühen Mittwochmorgen die Küsten von Mallorca, Ibiza und Formentera erschüttert und unter anderem ein Segelboot der Luxusklasse in prekäre Lage gebracht. Die „Wally Love“, eine 30 Meter lange Yacht aus der renommierten Wally-Werft, wurde von den heftigen Winden eines Sturmtiefes erfasst. Ein auf WhatsApp kursierendes Video zeigt, wie das fast vier Millionen Euro teure Boot am Strand von Es Cavall den Borrás bei La Savina gefährlich vom Wind gekrängt wird.

Doch die „Wally Love“ ist nicht das einzige Opfer des Sturms. Mindestens sieben weitere Segelboote, darunter einige vom Charterunternehmen Alborán, sowie zwei Motorboote wurden von den tosenden Wellen gegen die Küste geschleudert. Die anhaltenden Winde erreichten Geschwindigkeiten von über 40 Knoten und verwandelten die See in eine Hölle aus Wind und Wellen. Die „Wally Love“, entworfen von der Yacht-Design-Legende German Frers und 2007 zu Wasser gelassen, steht derzeit zum Verkauf. Ihr Wert wird auf rund 3,95 Millionen Euro geschätzt. Während das Boot sich in den stürmischen Wellen behaupten muss, herrscht auf den Balearen weiterhin Alarmstufe Orange wegen der anhaltenden Unwetter. Der Sturm, der mindestens 48 Stunden andauern soll, hat die Wetterlage auf den Inseln dramatisch verändert. Bereits gestern reagierte die balearische Hafenbehörde auf die Sturmwarnung, indem sie die Reservierungen für ihre Bojenfelder annullierte und Seeleuten empfahl, Schutz in den nächstgelegenen Häfen zu suchen. Die Situation bleibt angespannt, da das Sturmtief weiterhin die Region in Atem hält und auch die kommenden Stunden kritisch bleiben dürften.