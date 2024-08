In Port Alcúdia im Norden von Mallorca ist es am vergangenen Mittwoch zu einem ungewöhnlichen Vorfall gekommen, bei dem die Lokalpolizei einschreiten musste. Gegen 13.40 Uhr erhielten die Beamten eine Meldung über einen nackten Touristen, der an einem Strand in der Nähe seines Hotels badete und dabei mit einer Harpune herumfuchtelte.

Als die Beamten am Einsatzort eintrafen, fanden sie den Mann in einer aggressiven Haltung vor. Trotz mehrerer Aufforderungen, die Waffe aus der Hand zu nehmen, zeigte sich der offenbar in einem Ausnahmezustand befindliche Urlauber unkooperativ und weigerte sich, aus dem Wasser zu steigen. Aufgrund der ernsten Situation war es schließlich erforderlich, dass einer der Beamten ins Meer sprang, um den Mann an Land zu zerren und ihm Handschellen anzulegen. Der Tourist wurde wegen Exhibitionismus und Erregung öffentlichen Ärgernisses angezeigt. Zudem muss er mit einer weiteren Anzeige rechnen, da das Mitführen und Zurschaustellen einer gefährlichen Waffe wie einer Harpune in einem öffentlichen Badebereich ernsthafte Konsequenzen nach sich ziehen kann. Der Vorfall ist einer von mehreren, bei denen die Polizei in Alcúdia in derselben Woche tätig werden musste. In einem anderen Fall wurde ein betrunkener Tourist festgenommen, der versucht hatte, die Zimmertüren eines Hotels gewaltsam zu öffnen, wobei er eine Tür beschädigte. Am Freitag zuvor mussten Beamte eine Auseinandersetzung zwischen Touristen schlichten, die sich um ein Taxi gestritten hatten. Die Polizei von Alcúdia war außerdem im Einsatz, um einer Person mit einer schweren Beinverletzung während eines Konzerts zu helfen und einen Handydieb aufzuspüren, der dank GPS-Technologie in einem TIB-Bus geortet wurde. Die Vorfälle verdeutlichen die Herausforderungen, denen die Polizei in touristischen Gebieten gegenübersteht, insbesondere während der Hochsaison.