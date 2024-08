Sogenannte Klima-Aktivisten der Gruppe "Letzte Generation" haben sich am frühen Donnerstagmorgen (15. August) Zutritt zu den Vorfeldern von vier deutschen Flughäfen verschafft und sich festgeklebt, was auch Folgen für Flüge nach Mallorca hatte. Laut eigenen Angaben führten je zwei Personen die Aktionen an den Airports Berlin, Stuttgart, Nürnberg und Köln/Bonn durch.

Der Flugverkehr in Berlin, Nürnberg und Köln/Bonn musste aufgrund der Proteste und der folgenden Polizeiaktionen unterbrochen werden. In Stuttgart war der Flugverkehr nicht beeinträchtigt. Die Gruppierung erklärte, ihre Aktivisten hätten im Zuge der Aktionen auf den Airports keine Start- und Landebahnen betreten. Ähnliche Nachrichten Regentief verursacht Streichungen und Verspätungen am Flughafen Palma Mehr ähnliche Nachrichten Einige Flüge von diesen Airports nach Mallorca verspäteten sich, Annulierungen gab es jedoch nicht. Die Anfang 2022 begonnenen Aktionen bezeichnen die Aktivisten als "Aufstand der Letzten Generation", weil nach ihrer Ansicht nur in der Lage sind, „den völligen Erdzusammenbruch vielleicht noch aufzuhalten“. Aufsehen erregt die Gruppe insbesondere, weil sich die Aktivisten bei vielen Aktionen auf Straßen festkleben und den Verkehr blockieren und weil sie Gebäude mit oranger Farbe besprühen. Diese Protestformen werden von großen Teilen der Öffentlichkeit abgelehnt. Erst am 24. Juli hatten Aktivisten dieser Gruppierung eine stundenlange Unterbrechung im Flughafen Köln/Bonn verursacht. Fünf Personen klebten sich an jenem Tag auf einem Rollweg fest. Es wurde Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz, gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr und Hausfriedensbruchs erstattet.