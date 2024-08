Intensiver Regen hat am Donnerstag in Manacor, der zweitgrößten Stadt auf Mallorca, zu Überschwemmungen geführt. Einem Bericht der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" zufolge wurden Büros der dortigen Konzerthalle überschwemmt.

Auch woanders auf der Insel, vor allem im Osten und Norden, schüttete es gehörig. In Palma und Umgebung begannen am späten Vormittag ebenfalls Regenfälle, wiewohl es sich um eher nicht so ergiebige handelt.

🚒 Avui dematí esteim actuant a Manacor, on s'ha negat el soterrani de l'auditori 💦 i a Sóller, on ha caigut un arbre a la carretera Ma-10 cap a Deià 🌲. Seguim fent feina i, per favor, aneu amb molta precaució‼️ pic.twitter.com/avdXblvx9w — Bombers de Mallorca (@BombersdeMca) August 15, 2024

Bis 15 Uhr gilt im Nordosten und Norden noch die Warnstufe Rot. Dort können in vier bis fünf Stunden bis zu 180 Liter Wasser zusammen kommen. Woanders gilt noch bis 18 Uhr die Stufe Orange. In den kommenden Tagen wird sich die Wetterlage Zug um Zug beruhigen.

A causa de les tempestes, s'estan produint inundacions en alguns trams de la via entre Petra i Sineu, la qual cosa obliga a circular molt a poc a poc per aquesta zona i això està generant alguns retards en la circulació. Disculpin les molèsties ocasionades. pic.twitter.com/iXhbGP2Xha — SFM (@sferroviarism) August 15, 2024

Manacor ist nach Palma die zweitgrößte Stadt auf der Insel. Sie gilt als nicht besonders ansehnlich und befindet sich in der Zentralebene. Überregional bekannt wurde Manacor als Heimatstadt des spanischen Tennisstars Rafael Nadal.