Am Samstagabend hat ein Vorfall die Gäste eines noblen Beach Clubs Clubs in Can Pastilla auf Mallorca in Aufregung versetzt: Eine junge Frau stürzte gegen 20.30 Uhr in der Nähe des Etablissements mehrere Meter tief von einer Mauer und landete auf ihrem Kopf am Meeresufer auf steinigen Felsen.

Augenzeugen alarmierten sofort die Rettungsdienste, die mit einem Großaufgebot am Unfallort waren, um sich um die Verletzte zu kümmern. Einem Ärzteteam gelang es, das Opfer zu stabilisieren. Danach wurde die junge Frau, die sich nach wie vor in einem kritischen Zustand befindet, in das Universitätskrankenhaus Son Espases gebracht.