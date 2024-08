Am Samstagabend hat ein Vorfall die Gäste des Puro Beach Clubs in Can Pastilla auf Mallorca in Aufregung versetzt: Eine junge Frau stürzte gegen 20.30 Uhr in der Nähe des Etablissements mehrere Meter tief von einer Mauer und landete auf ihrem Kopf am Meeresufer auf steinigen Felsen.

Augenzeugen alarmierten sofort die Rettungsdienste, die mit einem Großaufgebot am Unfallort waren, um sich um die Verletzte zu kümmern. Einem Ärzteteam gelang es, das Opfer zu stabilisieren. Danach wurde die junge Frau, die sich nach wie vor in einem kritischen Zustand befindet, in das Universitätskrankenhaus Son Espases gebracht. Der Unfall ereignete sich in der Nähe des noblen Puro Beach Clubs in Can Pastilla. (Foto: MM) Der noble Strandclub, der ganz in Weiß gehalten ist und über eine Dachterrasse verfügt, über der man gelegentlich Möwen am blauen Himmel fliegen sieht, wurde 2005 eröffnet. Gründer war der Schwede Mats Wahlström, der seine Puro-Anteile jedoch 2012 verkauft hatte. Nunmehr sind Spanier die Betreiber. In einem MM-Interview verriet der Unternehmer, wie er auf die Idee zu dieser außergewöhnlichen Location mit auf der Insel wohl einzigartigem Lifestyle-Ambiente gekommen war: "Ich habe damals diese kleine Halbinsel mit 180 Grad Meerblick gesehen. Sie wurde dann zu unserem Beach-Club in Palma. Dazu wurde ich von einem Aufenthalt kurz zuvor in Ses Salines auf Ibiza inspiriert."