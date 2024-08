Palma de Mallorca, das als glamouröses Epizentrum der europäischen Yachtwelt gilt, ist in tiefer Trauer. Der tragische Untergang der Bayesian am vergangenen Sonntag vor Sizilien, einer 56 Meter langen Segelyacht, hat nicht nur Leben gefordert, sondern auch die mallorquinische Yachtbranche erschüttert. Am vergangenen Montag um 20.00 Uhr heulten die Schiffsirenen über den Häfen von Palma und den gesamten Balearen, als Zeichen des Gedenkens an die sechs Toten, die das Unglück vor der Küste Palermos forderte.

Besonders betroffen ist die Gemeinschaft der Segler und Yachtbesitzer auf Mallorca. Die Bayesian, ein bekanntes Bild in den Häfen von Port Adriano und des Club de Mar, war nicht nur eine prächtige Erscheinung, sondern auch Heimat vieler vertrauter Gesichter. Unter den Opfern ist der ehemalige Koch der Yacht, Recaldo Thomas, eine überaus beliebte Figur auf der Insel. Thomas, ein Kanadier, der lange auf Mallorca arbeitete, wird als "außergewöhnlicher Mensch" beschrieben, dessen Verlust eine tiefe Wunde in der Gemeinschaft hinterlässt. "Recaldo war die Seele der Yachtbranche", so ein langjähriger Superyacht-Skipper, der anonym bleiben möchte, gegenüber der britischen MM-Schwesterzeitung Mallorca Daily Bulletin. „Er hatte immer ein Lächeln im Gesicht, und es war ein Privileg, mit ihm zu arbeiten und Zeit zu verbringen. Sein Verlust trifft uns alle schwer. Die Yacht-Community auf Mallorca ist klein, wir stehen alle unter Schock. Besonders diejenigen, die auf Segelyachten arbeiten, spüren diesen Verlust tief.“ Ähnliche Nachrichten Von Windhose erfasst: Mallorca war Heimatinsel von gesunkener 60-Meter-Luxusyacht Während die Ermittlungen zum Hergang des Unglücks noch andauern, ist die Unterstützung für die Hinterbliebenen bereits spürbar. „Wenn eine Crowdfunding-Seite für Recaldo eingerichtet wird, bin ich mir sicher, dass die gesamte Yacht-Community ihn unterstützen wird“, so der Skipper weiter. Auch Kapitän James Cutfield, der das Unglück überlebte, ist tief betroffen. Cutfield, der ebenfalls auf Mallorca lebt, befindet sich derzeit im Krankenhaus in Italien. Seine Frau Cristina reiste aus Palma an, um ihm beizustehen. Die Nachricht von seiner Rettung brachte Erleichterung, doch die Trauer um die verlorenen Kollegen überschattet diese Erleichterung. Der Untergang der Bayesian hat eine Lücke in der mallorquinischen Yachtbranche hinterlassen, die so schnell nicht zu schließen sein wird. Doch die Trauer eint die Gemeinschaft in ihrer Erinnerung an die Opfer – und in der Hoffnung, dass sie den Überlebenden Kraft geben kann, dieses schreckliche Ereignis zu überwinden.