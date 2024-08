Die Ermittlungen im Fall der vier deutschen Urlauber, die am frühen Dienstagmorgen einen Taxifahrer auf Mallorca mutmaßlich angegriffen haben, schreiten nur langsam voran. Nach Informationen der MM-Schwesterzeitung „Ultima Hora" konzentriert sich die Polizei unter anderem auf die Suche nach dem vierten Tatverdächtigen, der bislang nicht identifiziert werden konnte.

Am Freitagabend veröffentlichte die spanischsprachige MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" aber die Initialen und das Alter jener drei Männer, die am besagten Morgen von der spanischen Polizei zunächst in Gewahrsam genommen und später von einem Haftrichter wieder freigelassen wurden. Laut Polizeiakten handelt es sich um J. A. T. (26), R. K. (27) und D. B. (24), alle mit Wohnsitz in Essen.

Eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Essen bestätigte am Freitagmorgen gegenüber dem Mallorca Magazin, dass Beamte aus der Stadt in den Vorfall involviert seien. „Ja, wir können dies bestätigen. Kollegen von uns sind in die Vorgänge auf der Insel involviert." Sie betonte jedoch, dass die Informationslage noch unvollständig sei und man nicht wisse, ob die Essener Beamten auf Mallorca als Zeugen oder Beschuldigte befragt wurden.

Die Sprecherin bestätigte weiter, dass die drei Polizisten nach dem Vorfall umgehend ihre Vorgesetzten in Essen informiert hätten und sich inzwischen wieder in Deutschland befänden. Laut Medienberichten machten sie während ihrer Vernehmung durch den Haftrichter von ihrem Recht Gebrauch, die Aussage zu verweigern.

Zum mutmaßlichen Tathergang berichten Medien übereinstimmend: Die deutschen Urlauber sollen nach einer Ausgehnacht an der Playa de Palma von einem Taxi zu ihrem Landhotel in Petra gebracht worden sein. Zunächst verlief die Fahrt offenbar ruhig. Die Touristen schliefen im Taxi ein und bezahlten bei Ankunft am Hotel die Fahrt.

Die Situation eskalierte jedoch, als ein Fahrgast wegen eines vermeintlich verlorenen Handys Alarm schlug. Laut „Ultima Hora" sollen die Männer den 71-jährigen Taxifahrer gewaltsam aus dem Fahrzeug gezerrt haben. Anschließend soll J.A.T. den Spanier mit Fäusten und Füßen attackiert haben, offenbar in der Annahme, dieser sei für das Verschwinden des Smartphones verantwortlich. Der Taxifahrer erlitt dabei Verletzungen im Brustbereich und am Kopf.

Gegenüber der spanischen Polizei gaben die Deutschen später an, das vermeintlich abhanden gekommene Smartphone gefunden zu haben: Es soll sich in einem Rucksack der Urlauber befunden haben.