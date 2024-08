Die Polizei Essen hat am Freitagmorgen gegenüber dem Mallorca Magazin bestätigt, dass Beamte aus der Stadt in den Fall eines auf Mallorca verprügelten Taxifahrers verwickelt sind. "Ja, wir können dies bestätigen. Kollegen von uns sind in die Vorgänge auf der Insel involviert", erklärte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums.

Allerdings könne man aufgrund fehlender Informationen seitens der spanischen Polizei nicht sagen, ob die Beamten als Beschuldigte oder Zeugen betroffen sind. Die Sprecherin bestätigte aber, dass die betroffenen Polizisten nach den Vorfällen auf der Insel ihren Vorgesetzten in Essen informiert haben und mittlerweile wieder nach Deutschland zurückgekehrt sind. Hintergrund: Mehreren deutschen Urlaubern wird vorgeworfen, auf Mallorca einen 71-jährigen Taxifahrer krankenhausreif geschlagen zu haben. Bereits kurz nach der Tat war berichtet worden, dass es sich bei den Beschuldigten um Polizeibeamte aus Essen handeltn könnte. Opfer mit schweren Verletzungen im Krankenhaus Am Donnerstag wurden zudem weitere Informationen über den Gesundheitszustand des Opfers bekannt: Der Taxifahrer erlitt einen verletzten Arm, ein Blutgerinnsel im Kopf, mehrere gebrochene Rippen und droht offenbar sogar ein Auge zu verlieren. Die Fahrt, an deren Ende der dramatische Vorfall stand, führte von El Arenal aufs Land, nach Petra. Dort sollen die Angreifer in einem Landhotel untergebracht gewesen sein, in das sie offenbar nach einer durchzechten Nacht an der Playa de Palma zurückkehren wollten. Am Zielort begannen die vier Deutschen, die unter erheblichem Alkoholeinfluss gestanden haben sollen, mit dem Fahrer wegen eines verlorenen Handys zu diskutieren. Dem Sohn des Opfers zufolge ließ der Senior die Gruppe im Wagen nach dem Telefon suchen – jedoch ohne Erfolg. Daraufhin eskalierte die Situation, und die Deutschen griffen den Fahrer an und prügelten auf ihn ein. Auch noch Bestechungsversuch Es gelang dem 71-Jährigen jedoch, die Polizei zu rufen, die zunächst einen, später auch die anderen Angreifer festnahm, noch ist unklar, ob drei oder vier Personen. Die Urlauber sollen dem Taxifahrer anschließend Geld geboten haben, um ihn von einer Anzeige abzuhalten, was dieser ablehnte. Nach einer Aussage vor dem Haftrichter in Manacor wurden die jungen Männer auf freien Fuß gesetzt und kehrten offenbar nach Deutschland zurück.