In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist es am beliebten Meeresboulevard "Paseo Marítimo" von Palma de Mallorca zu einer heftigen Auseinandersetzung gekommen. Laut der spanischsprachigen MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" wurde dabei ein junger Kolumbianer vor einem Lokal an der Avenida Gabriel Roca von zwei Männern brutal verprügelt. Die Nachbarschaftsvereinigung des Stadtteils teilte mit, dass es in dem betreffenden Lokal häufiger zu Problemen komme, und erklärte: "In dieser Gegend gibt es viele Betriebe, die sich bemühen, korrekt zu arbeiten – doch wird die Promenade immer wieder durch dieses Etablissement in Misskredit gebracht."

Der Inhaber der Gaststätte rief am Mittwoch um 23 Uhr die Polizei und meldete, dass sich ein betrunkener Gast weigere, das Lokal zu verlassen. Nur wenige Minuten später ereignete sich die besagte Schlägerei vor seiner Bar: Zwei Gäste, die das Lokal verließen, griffen einen Mann vor dem Etablissement an und schlugen ihn krankenhausreif. Zeugen filmten die Attacke mit ihren Handys. Der Wirt des Lokals äußerte sich in einem Telefonat mit "Ultima Hora" verärgert: "Es handelte sich um einen jungen Kolumbianer, der betrunken war und Ärger machte. Einem Kellner gelang es schließlich, den Mann, der sich völlig daneben benahm, aus dem Lokal zu drängen. Was dann auf der Straße passierte, wissen wir nicht. Anscheinend kam es zu einer Schlägerei, aber damit haben wir nichts zu tun!" Die Polizei wertet derzeit das Material der Handys der Gäste sowie die Aufnahmen der Sicherheitskameras vor Ort aus, um die mutmaßlichen Angreifer zu identifizieren und festzunehmen. Zudem ist noch unklar, wie schwer die Verletzungen des Opfers sind. Gewaltexzesse sind auf der Baleareninsel keine Seltenheit, vor allem in den Touristenhochburgen Magaluf und Playa de Palma, wo häufig auch deutsche und britische Urlauber beteiligt sind. Doch auch die Hafenpromenade von Palma de Mallorca, der Paseo Marítimo, ist laut Medienberichten zumindest nachts zu einem Hochrisikobereich geworden. In diesem Sommer wurden dort zahlreiche Schlägereien und Raubüberfälle registriert.