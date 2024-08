In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden in der Gemeinde Calvià auf Mallorca zwei deutsche Staatsbürger festgenommen, denen ein Verstoß gegen die öffentliche Gesundheit zur Last gelegt wird. Die Lokalpolizei hatte die Männer bereits Tage zuvor wegen Drogenbesitzes identifiziert, jedoch von einer Festnahme abgesehen, da die bei ihnen gefundene Menge als Eigenbedarf eingestuft werden konnte. Nun erfolgte die Verhaftung im Rahmen einer gezielten Aktion, an der fünf Polizeibeamte beteiligt waren.

Im Zuge der Durchsuchung eines auf der Straße geparkten Fahrzeugs stellten die Einsatzkräfte unter anderem 2785 Euro Bargeld, eine Präzisionswaage, eine Mühle zum Zermahlen, verschiedene Medikamente, 33 Tabletten (vermutlich Amphetamine), fünf Beutel Marihuana, einen Beutel Haschisch, vier Beutel Crystal Meth, zwölf Ecstasy-Pillen und fünf Portionen Kokain sicher. Die Verdächtigen versuchten vergeblich, die Beamten in die Irre zu führen, indem sie vorgaben, als Touristen mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Calvià gekommen zu sein. Einer von ihnen versuchte zudem, unauffällig die Schlüssel eines hochpreisigen Fahrzeugs zu entsorgen, das später in der Nähe des Tatorts entdeckt wurde. Die Männer wurden der Guardia Civil überstellt, die nun ermittelt, ob es sich tatsächlich um Touristen handelt oder ob die Verdächtigen vorübergehend an einer von ihnen angegebenen Adresse im Llevant der Insel wohnhaft sind.