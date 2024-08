Am vergangenen Montagmorgen ist es gegen 11.40 Uhr auf der Uferpromenade in Palma de Mallorca zu einem Verkehrsunfall gekommen. Zwei ausländische Touristen waren auf einem gemieteten Motorroller unterwegs gewesen. An einer Ampel auf Höhe der Avenida Gabriel Alomar in der Nähe des Strandlokals "Anima Beach" stieß das Paar auf ein Auto. Dieses hatte dort gehalten.

Der Aufprall hob die Rollerfahrer aus dem Sattel und beförderte sie auf die Straße. Beamte der Lokalpolizei sowie der Verkehrseinheit der Guardia Civil riefen den Rettungsdienst SAMU 061, woraufhin zwei Krankenwagen erschienen. Die Sanitäter leisteten dem ausländische Paar Erste Hilfe und brachten es in ein Krankenhaus. Der Frau wird die Hüfte versorgt und dem Mann die Nase. Außerdem musste einige schwerere Schürfwunden versorgt werden. Wegen des Unfalls musste eine der beiden Spuren auf der erwähnten Straße gesperrt werden. Grund dafür war der Einsatz der Rettungswagen. Die Verkehrseinheit der Guardia Civil ist jetzt damit betraut, zu dokumentieren, was sich an der Ampel auf dem Paseo genau abspielte.