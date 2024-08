Am Dienstagabend hat sich an der Ostküste Mallorcas ein Unglück ereignet. Dabei ist eine 15-jährige britische Urlauberin aus dem ersten Stock gestürzt. Das Mädchen ist so schwer verletzt worden, dass es sich noch immer in kritischem Zustand befindet.

Wie die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" berichtet, passierte der Unfall am Dienstagabend gegen 21 Uhr in S'Illot in der Gemeinde Sant Llorenç des Cardassar. Die herbeigerufenen Rettungskräfte konnten das Mädchen trotz seiner schweren Verletzungen stabilisieren, danach wurde es ins Krankenhaus Son Espases in Palma de Mallorca gebracht. Ähnliche Nachrichten Tourist schläft in Badehose auf Hotelmarkise an der Playa de Palma ein und stürzt in die Tiefe Mehr ähnliche Nachrichten Der Zustand der jungen Britin ist noch immer kritisch. Währenddessen hat die Guardia Civil die Ermittlungen aufgenommen, um zu klären, wie genau der Vorfall sich zugetragen hatte. Bisher ist bekannt, dass die britische Teenagerin sich im Urlaub auf Mallorca befindet. Die Frage, ob es ein Fall von Balconing gewesen sein könnte, ist aktuell noch offen.