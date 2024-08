An der Playa de Palma auf Mallorca haben sich am Donnerstag wilde Szenen abgespielt. Am Nachmittag ist ein Österreicher festgenommen worden. Der Mann hatte sein Geschlechtsteil vor anderen Badegästen entblößt und sich nackt vor Kindern gezeigt. Er soll andere Urlauber außerdem mit einem Messer sowie einer abgebrochenen Flasche bedroht haben.

Das berichtet das Online-Nachrichtenportal "Crónica Balear". Ein Rettungsschwimmer, der die bedrohlichen Szenen beobachtet hatte, verständigte die Polizei. Danach lieferte sich der Exhibitionist eine wilde Verfolgungsjagd mit den Beamten. Denn als diese am Strand eintrafen, floh der Österreicher übers Meer und schwamm davon. Ähnliche Nachrichten Ein Jahr nach der mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung auf Mallorca: Vier deutsche Urlauber aus der U-Haft entlassen Mehr ähnliche Nachrichten Schwimmend konnten die Polizisten den Mann nicht einholen. Deshalb wurden die Boote der Rettungsschwimmer eingesetzt. Von den Booten wurde der Mann in die Enge getrieben und versteckte sich auf einem Wellenbrecher in der Nähe des Club Nàutic S'Arenal. Dort konnte er festgenommen werden. Unter dem Applaus anderer Badegäste führten die Polizisten den Österreicher ab. Auf ihn kommen jetzt mehrere Anzeigen zu, unter anderem wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses.