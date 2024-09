Eine Reise in die Film-Vergangenheit ...und das auf Mallorca. Über dreißig Jahre, nachdem der Spanier Juan Antonio Gómez zu Tränen gerührt den Film "Zurück in die Zukunft" in einem Kino in Palma gesehen hatte, erwarb er nun einen DeLorean DMC-12. Hierbei handelt es sich um das kantige Sportcoupé mit der Stahlkarosserie und den Flügeltüren, das in dem legendären Streifen von 1985 als Zeitmaschine zum Einsatz kam.

Gomez, der beim balearischen Gesundheitsamt beschäftigt ist, sagte gegenüber der spanischsprachigen MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora": "Das ist offiziell der einzige DeLorean auf Mallorca. Vor ein paar Jahren hatte ein Engländer einen, aber er hat ihn nach Großbritannien zurückgebracht". Ähnliche Nachrichten Warum der ehemalige Sportwagen von Mick Jagger auf Mallorca unterwegs ist Des Weiteren erklärte der Autofanatiker: "Weltweit gibt es von dem Fahrzeug nur 9800 Exemplare. Als es auf den Markt kam, war er ein völlig revolutionäres Auto. Der Wagen hatte viele Funktionen, die uns heute normal erscheinen, damals aber völlig ungewöhnlich waren, wie Ledersitze, eine Klimaanlage, Zentralverriegelung und automatische Fensterheber. Er war so modern, dass der DeLorean heute eher wie ein Auto aus den 90ern als aus den 80ern aussieht." In dem Hollywood-Streifen "Zurück in die Zukunft" wurde der in Nordirland gefertige Sportwagen als Zeitmaschine eingesetzt. Der Wagen, der in der verrückten Hollywood-Filmtrilogie zum Einsatz kam, erfüllt auf der Insel noch weitere Träume, wie Gomez betonte. "Das Beste ist, dass ich das Auto mit meinem Patenkind teilen kann, das 12 Jahre alt ist. Wenn ich mit ihm zusammen bin, fühle ich mich auch wie in einer Zeitreise in meine Jugend zurückversetzt, als ich in dem Alter war. Der Junge lebt auf dem spanischen Festland und kommt mich oft besuchen. Eigentlich gehört der DeLorean vom Gefühl her eher ihm als mir.“ Abschließend machte der Mallorquinier deutlich, dass es um viel mehr geht als nur um den Besitz eines Sportwagens von 1981, nämlich um ein Lebensgefühl: "Das Auto ist Teil meines Lebens und meiner Träume." Und bereits der Sportwagenbauer John DeLorean soll gesagt haben: "Beim Fahren eines DeLorean geht es nicht um Geschwindigkeit, sondern um Stil".