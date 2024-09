Seit dem Jahr 2017 sind auf Mallorca fünf Menschen in Sturzbächen und Schluchten ums Leben gekommen, und zwei (darunter der Tourist, der im Torrent de Pareis noch immer gesucht wird) bleiben unauffindbar. Der "Fluch" der Sturzbäche mit unerwarteten Wasserfluten hat zu einer Reihe von Tragödien geführt, wobei die Notfallexperten klar zwischen zwei Kategorien unterscheiden: professionelle Canyoning-Teilnehmer, die einen Unfall erleiden, und Wanderer (viele von ihnen Touristen ohne entsprechende Kleidung oder Ausrüstung), die sich leichtsinnig in diese felsigen Schluchten begeben.

Am 24. Januar 2017 starb eine 46-jährige Frau im Wildbach Coanegra zwischen Orient und Bunyola, nachdem sie beim Canyoning verunglückt war. Sie war Mutter von drei Kindern und wohnte in Palma. Der Vorfall ereignete sich, als die Wanderin den Salt des Freu, einen der Wasserfälle des Sturzbachs, hinabstieg, in dem sich aufgrund der Regenfälle der letzten Tage eine große Menge Wasser angesammelt hat. Die Frau stürzte während des Abstiegs ins Wasser, verfing sich in den Seilen und konnte nicht mehr aus dem Wasser steigen, um zu atmen, so dass sie ertrank.

Ein weiterer tödlicher Unfall ereignete sich im Jahr 2019. Joaquín Muñoz, 59, war ein erfahrener Canyonier, der an die Berge und das steile Gelände gewöhnt war. Er war eine feste Größe in der Gilde, die im Club Món Aventura zusammengeschlossen ist, und nahm seine Kamera nie ab. Am 11. Juli 2019 verlor er sein Leben, als er aus 60 Metern Höhe in den Torrent de ses Òlibes in Deià, in der Nähe von sa Foradada, stürzte. Muñoz wurde von einer Gruppe von sieben Freunden begleitet, die völlig schockiert waren. Vier seiner Begleiter befanden sich in der Mitte der Schlucht und warteten auf ihre Rettung.

Am 20. Januar 2020 ereignete sich eine weitere Tragödie in einer Schlucht. David Cabrera, ein 34-jähriger Canyonier und Apnoe-Meister der Balearen, verschwand beim Canyoning im Torrent de na Mora, zwischen Fornalutx, Sóller und Escorca. Die Suchaktion musste wegen des Sturms Gloria mehrmals unterbrochen werden. Tagelang suchte die GEA der Guardia Civil im Sturzbach nach David, fand aber keine Spur des Canyoners. Es wurde eine intensive Operation durchgeführt, an der Mitglieder des Zivilschutzes, Feuerwehrleute und sogar Geologen teilnahmen, die mögliche Erdbewegungen und Sedimentationen analysierten. Die Leiche wurde nie geborgen.

Martín Prado Mestre, ein 27-jähriger Arzt, Luis París Musolas, ein 37-jähriger Krankenpfleger, und Marina Cuevas Jurado, eine 29-jährige Ärztin, teilten eine Leidenschaft: die mallorquinischen Berge. Und die beiden letzteren, die ein Paar waren, vor allem das Canyoning. Am Montag, dem 30. November 2002, kamen sie um zehn Uhr morgens am Wildbach Lassarell in der gleichnamigen Siedlung von Pollença an. Es handelt sich um ein Flussbett von etwa zweieinhalb Kilometern Länge, das die meiste Zeit des Jahres trocken ist und zu dieser Stunde eine beträchtliche Strömung aufwies. Es regnete und die Wettervorhersage war nicht sehr optimistisch. Für das Gebiet wurde Alarmstufe Gelb ausgerufen.

Der Fluss stieg plötzlich an, vermutlich um anderthalb Meter, und schwemmte mit großer Wucht alles mit, was sich ihm in den Weg stellte. Der Sturzbach verwandelte sich in ein Inferno, und die drei Canyonfahrer, die das Flussbett betreten hatten, wurden "mit Kanonen beschossen", wie ein Kommandant der Guardia Civil gestern erklärte. Dies ist ein Fachausdruck für die trichterförmige Verengung des Flussbettes, bei der die Wassermassen zusammenbrechen und über die Ufer treten.

Ausbildung und Training

Luis bewahrte mit seiner großen Erfahrung einen kühlen Kopf und schaffte es, seine Freundin Marina aus dem "tödlichen Wasserfall" zu ziehen, wie sie selbst nach ihrer Rettung sagte. Er vernachlässigte auch nicht seinen Freund Martín, den er versuchte, so lange wie möglich über Wasser zu halten. Es waren nur wenige Sekunden der Verzweiflung, und die Ermittler gehen davon aus, dass nach etwa einer Minute alles vorbei war. Die Ärztin konnte sich mit Hilfe ihres Freundes, der ihr den Rucksack mit dem Mobiltelefon reichte, in Sicherheit bringen und den Notruf 112 wählen, während sie auf einem Felsen stand und das Wasser auf beiden Seiten überlief. Beide Männer starben.