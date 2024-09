In Son Ferriol, einem Stadtteil von Palma de Mallorca, hat sich am Freitagnachmittag ein tragischer Vorfall ereignet. Wie die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" berichtete, kam dabei ein 54-jähriger Mann ums Leben, als er versuchte, über einen Balkon in seine im zweiten Stock gelegene Wohnung zu gelangen.

Der Unfall ereignete sich gegen 16.45 Uhr in der Avenida del Cid. Laut Polizeiangaben hatte der Mann seinen Wohnungsschlüssel vergessen und eine Nachbarin um Erlaubnis gebeten, über deren Balkon in seine eigene Wohnung zu klettern. Bei diesem Versuch verlor er offenbar das Gleichgewicht und stürzte. Zeugen alarmierten umgehend Einsatzkräfte der National- und Lokalpolizei sowie Rettungswagen des SAMU 061. Trotz intensiver Bemühungen der Sanitäter erlag der Mann während des Transports zum Universitätskrankenhaus Son Espases seinen schweren Verletzungen. Laut "Ultima Hora" war dies nicht der erste derartige Versuch des Verstorbenen. Er habe sich in der Vergangenheit bereits mehrfach ausgesperrt und anschließend Nachbarn um Hilfe gebeten. Die Mordkommission der Nationalpolizei hat Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. Die Ermittler prüfen derzeit verschiedene Faktoren, die zum Unfall beigetragen haben könnten, darunter auch einen möglichen Alkoholkonsum des Mannes. Eine Autopsie soll in den kommenden Tagen weitere Erkenntnisse zum Unfallhergang liefern.