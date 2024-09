Am Freitag hat sich so mancher Passant auf der Plaça Joan Carles I in Palma de Mallorcas Innenstadt ein verwundert die Augen gerieben: Eine Gruppe ausländischer Touristen, offenbar von der mallorquinischen Sonne leicht überhitzt, nutzte den ehrwürdigen Brunnen für ihre ganz eigenen Zwecke.

Laut einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" entledigte sich einer der jungen und zumeist blonden Männer kurzerhand seines T-Shirts und sprang ins runde Nass. Anschließend drehte er in Badehose mehrere Joggingrunden um den historischen Obelisken, Pfarrer Kneipp wäre wohl stolz auf ihn gewesen. Doch damit nicht genug, als Plus für die schmunzelnden Augenzeugen legte er noch ein paar Liegestütze obendrauf – vielleicht um sicherzugehen, dass auch der letzte Passant seine sportlichen Ambitionen zur Kenntnis nahm.

Seine Begleiter, ganz im Geiste zeitgemäßer Dokumentarfilmer im Auftrag von Instagram und Co., hielten das improvisierte Workout mit der Smartphonekamera für die Nachwelt fest. Wobei gesagt werden muss, dass der geschätzte Mittdreißiger an seien Hüften durchaus sichtbare Anzeichen von angestautem Wohlstand mit sich herumschleppte. Als Belohnung für die Mischung aus persönlichem Fitnessprogramm und öffentlicher Belustigung wartete bereits ein kühles Bier am Brunnenrand.

Während sich die Mehrheit der unfreiwilligen Zeugen des Spektakels am Auftritt der Urlaubergruppe erheiterte, reagierten laut "Ultima Hora" nicht wenige mit stummen Entsetzen. Kopfschütteln und die Hand vor heruntergeklappten Kiefer ließen vermuten, was in ihren Köpfen gerade vorging. Womöglich hatte sie ein derart hohes Maß an Unverfrorenheit von Mallorca-Urlaubern auf ihrer Insel nicht für möglich gehalten.

So unvermittelt das körperertüchtigende Schauspiel seinen Anfang fand, so schnell war nahm es ein Ende. Nass und bestens gelaunt zogen die jungen Männer mit ihren eigens für den Urlaub gedruckten T-Shirt von dannen – ein jeder mit einer obligatorischen Bierflasche in der Hand. Auch unter ihnen scheint sich herumgesprochen zu haben, dass man Hitze am besten mit viel Flüssigkeit begegnet.

Tatsächlich wählten die Fitness-Urlauber für ihren Auftritt den vielleicht letzten meteorologischen Sommertag: Schon in den kommenden Stunden soll ein neues Tief mit Regenschauern über die Insel herfallen. Am am Sonntag, pünktlich um 14.44 Uhr übergibt der kalendarische Sommer den Stab an seinen Nachfolger, den Herbst.