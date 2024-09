Beamte der spanischen Nationalpolizei haben an der Playa de Palma auf Mallorca zwei junge deutsche Urlauber festgenommen, die sich in einem Hotel völlig daneben benommen haben sollen. Den 20-Jährigen wird unter anderem vorgeworfen, die Aufzüge des Gebäudes mit Kot verunreinigt und zwei Feuerlöscher geleert zu haben. Außerdem sollen sie Möbel und andere Gegenstände zerstört haben.

Ein Richter ließ die jungen Männer am späten Montagabend gegen die Zahlung einer Kaution von 500 Euro frei. Laut der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" hatten die mit ihren Freundinnen aufgetauchten Bundesbürger an ihrem Ankunftstag damit begonnen, andere Gäste zu belästigen.

In einem Zimmer machten sie danach ein Kissen unbrauchbar. Später setzten sie ihre Taten fort, bis sie abgeführt wurden. Bei dem Hotel handelt es sich um das Zweisternehaus Leblon in der Trasimé-Straße in Arenal.

Exzesstouristen vor allem aus dem deutschsprachigen Bereich finden während der Hochsaison in sehr großer Zahl an die Playa de Palma. Arenal gilt mit kleinen und billigen Hotels als besonderer Anziehungspunkt für diese Art von Reisenden.