An der Playa de Palma auf Mallorca hat sich ein neuer Fall von Balconing ereignet. Ein 26-jähriger deutscher Urlauber stürzte aus dem ersten Stock eines Hotels in der Partyzone El Arenal. Dabei verletzte sich der Mann am Wochenende so schwer im Gesicht und schlug sich mehrere Zähne aus.

Demnach versuchte der Deutsche wohl "im ersten Stock eines Hotels in der Avenida Europa (...) von einem Balkon auf einen anderen zu gelangen." Dabei habe der Mann sein Gleichgewicht verloren und sei auf die Straße gestürzt. Ein Baum habe den Sturz zwar abgefedert, dennoch zog sich der 26-jährige Bundesbürger schwere Verletzungen – vor allem im Gesicht – zu. Er musste nach dem Unfall im Krankenhaus behandelt werden. Mehrere Einsatzkräfte waren vor Ort, unter anderem der balearische Rettungsdienst Samu 061, die Ortspolizei von Llucmajor sowie die Guardia Civil. Laut des Berichts von "Diario de Mallorca" sagten Augenzeugen aus, dass der Mann mit einigen Freunden in seinem Hotelzimmer Alkohol getrunken habe. Danach habe er versucht, über den Balkon in ein anderes Hotelzimmer zu gelangen. Fast in jeder Hauptsaison nehmen auf Mallorca die Fälle von Balconing zu. Vor allem in den Partyhochburgen der Insel, an der Playa de Palma als auch in Magaluf, verletzten sich Urlauber dabei oder verlieren gar ihr Leben.