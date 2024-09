Ein deutscher Mann ist am vergangenen Freitag an der Playa de Mago auf Mallorca mutwillig von einem Felsen gestoßen worden. Das Opfer hatte sich mit einem Freund auf einer hohen Steilwand befunden, als ein Streit zwischen ihnen ausbrach. Der vermeintliche Kamerad soll den 32-Jährigen daraufhin von dem Vorsprung geschubst haben. Der Deutsche stürzte in die Tiefe und kam auf den Klippen auf. Der Rettungsdienst brachte ihn schwer verletzt in ein Krankenhaus in Palma. Wie es um den Herrn steht, ist unklar.

Zeugen haben laut Berichten des Onlineportals cronicabalear.es beobachtet, wie zwei Männer gegen 14 Uhr auf dem Felsvorsprung standen. Sie seien aus unbekannten Gründen aneinandergeraten. Dann habe einer der Beiden den Deutschen von der Klippe gestoßen. Das Opfer stürzte aus sieben Metern Höhe in den Abgrund und blieb reglos auf dem Felsen liegen. Ähnliche Nachrichten Achtmeter-Sprung von Felsen ins Meer: Junger Mann schwer verletzt Mehr ähnliche Nachrichten Der mutmaßliche, in Palma ansässige Täter habe sofort den Tatort verlassen und den Verletzten sich selbst überlassen. Er setzte sich in sein Auto und fuhr davon. Glücklicherweise riefen anwesende Badegäste den Rettungsdienst und die Polizei. Als die Sanitäter den Bundesbürger stabilisiert hatten, beförderten sie ihn in eine Privatklinik der Inselhauptstadt. Die Playa da Mago ist ein beliebter Strand im Südwesten der Insel in der Gemeinde Calvià. Sie ist ein Teil der Dreifingerbucht Portals Vells. Viele Touristen kommen wegen des türkisgrünen Wassers und der schönen Steinformationen. Der Küstenabschnitt ist bei Freunden der Freikörperkultur sehr beliebt. Die Playa wurde weltberühmt, als Anthony Quinn dort einen Film in den 1967er Jahren den Film "Der Magier" drehte.