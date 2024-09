Bei einem Brand in einem Restaurant in Port d'Alcúdia haben am Freitagabend drei Mitarbeiter leichte Rauchvergiftungen erlitten. Das Feuer brach gegen 21.30 Uhr in einem Lokal an der Avinguda Pere Mas i Reus aus, wie die Lokalpolizei mitteilte.

Die Flammen gingen von der Dunstabzugshaube des Grills aus und lösten sofort eine massive Rauchentwicklung aus. Dank des schnellen Eingreifens der Rettungskräfte mussten die betroffenen Angestellten nicht ins Krankenhaus eingeliefert werden. Feuerwehr, Lokalpolizei, Guardia Civil und Rettungskräfte waren rasch vor Ort. Die Feuerwehrleute brachten den Brand schnell unter Kontrolle und verhinderten so ein Übergreifen auf andere Teile des Lokals. Die betroffenen Arbeiter wurden vor Ort medizinisch versorgt. Die genauen Umstände des Brandes werden weiterhin untersucht. Port d'Alcúdia im Norden von Mallorca ist ein vor allem bei Deutschen, Schweizern und Engländern beliebter Urlaubsort. Er zieht Jahr für Jahr auch Hunderttausende Radsportfans an. Unweit der Gemeinde liegt die Playa de Muro, der längste Strand von Mallorca.