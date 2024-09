Die Guardia Civil in Calvià hat Ermittlungen gegen einen Taxifahrer aus Andratx aufgenommen, der beschuldigt wird, eine 28-jährige britische Touristin sexuell belästigt zu haben. Der Vorfall ereignete sich laut einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" am frühen Morgen des 15. September in Camp de Mar auf Mallorca.

Nach Angaben der Behörden hatte die junge Frau, die sich in einem alkoholisierten Zustand befand, ein Taxi genommen, um von Port d'Andratx zu ihrer Unterkunft in Cala Fornells zurückzukehren. Der Fahrer soll jedoch von der Route abgewichen sein und auf einem Parkplatz in Camp de Mar versucht haben, sich ihr mit sexuellen Absichten zu nähern. Der Frau gelang es, sich zu befreien und ihre Eltern zu alarmieren, die daraufhin die Polizei verständigten. Beamte der örtlichen Polizei fanden die Touristin weinend und halbnackt auf einem Parkplatz in Camp de Mar vor, wo sie der Taxifahrer zurückgelassen hatte. Sie wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus Son Espases in Palma gebracht. Die Ermittler werteten Überwachungsaufnahmen aus und verhörten den Taxifahrer zunächst als Zeugen. Aufgrund von Unstimmigkeiten in seiner Aussage werde der Taxifahrer mittlerweile aber als Verdächtiger geführt, hieß es von Behördenseite. Der Mann bestreitet die Vorwürfe und behauptet, die Frau habe ihn provoziert. Während der Fahrt, so gab der Fahrer gegenüber der Polizei zu Protokoll, habe die Britin sich vom Rücksitz auf den Beifahrersitz begeben. Dem Blatt zufolge wurde der Taxifahrer nach Bekanntwerden des Zwischenfalls von seinem Arbeitgeber entlassen. Die Untersuchungen dauern an. Die Behörden rufen mögliche weitere Zeugen auf, sich zu melden.