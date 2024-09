Ein 64-jähriger deutscher Tourist hat im Meer vor der Cala Millor einen plötzlichen Herzstillstand erlitten. Laut einer Meldung der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" ereignete sich der Vorfall gegen 13 Uhr in der Nähe des Hotels Sumba, etwa 40 Meter vom Ufer entfernt. Dank des schnellen Eingreifens eines Rettungsschwimmers konnte der Mann gerettet werden.

Behördenangaben zufolge war dem Rettungsschwimmer die Notlage des Mannes aufgefallen, worauf dieser umgehend ein Rettungsteam in der Nähe alarmierte. Innerhalb kürzester Zeit sei der bewusstlose Badegast an Land gebracht worden.

Dort begannen die Rettungskräfte mit Wiederbelebungsmaßnahmen (HLW) unter Einsatz eines Defibrillators und Sauerstofftherapiegeräts. Nach schätzungsweise zehn Minuten intensiver Bemühungen, so die Behörden in einer Stellungnahme, hätten die Rettungskräfte erste Vitalzeichen des Mannes wiederherstellen und ihn stabilisieren können. Die weitere ärztliche Versorgung übernahm der Notarzt.

Der deutsche Mallorca-Urlauber wurde anschließend in das Krankenhaus Son Llàtzer in Palma gebracht, um eine bestmögliche medizinische Versorgung und rasche Erholung zu garantieren. Noch im Krankenwagen liegend bedankte sich der Urlauber bei seinen Rettern für deren effektive Hilfe. Jedem Einzelnen, so die Zeitung, reichte er dabei zum Dank die Hand.

Der Vorfall sorgte am Strand in Cala Millor zwischenzeitlich für erhebliche Aufregung unter den Badegästen. Zahlreiche Schaulustige ließen es sich nicht nehmen, die Rettungsaktion aus nächster Nähe mitzuverfolgen.