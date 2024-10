Zwei junge Männer im Alter von 18 und 23 Jahren verbrachten die Nacht in den Zellen des Polizeireviers in Palma, nachdem sie sich auf Mallorca in einer Verfolgungsjagd wiederfanden. Die beiden hatten offenbar den Film Fast & Furious etwas zu ernst genommen, als sie am frühen Montagmorgen gegen 2.30 Uhr in der Calle 31 de Diciembre in Palma riskante Fahrmanöver durchführten.

Anwohner wurden durch das laute Quietschen von Reifen und aufheulende Motoren alarmiert, woraufhin die Polizei einschritt. Zwei hochmotorisierte Fahrzeuge drehten gefährlich mitten auf der Straße, blockierten die Gegenfahrbahn und gefährdeten so nicht nur den Verkehr, sondern auch das Leben der Anwesenden. Die Polizei reagierte sofort und konnte die beiden Fahrzeuge nach kurzer Verfolgung stoppen. Während ein Fahrer zu Fuß flüchtete, wurde der andere samt einer Gruppe Jugendlicher vor Ort festgehalten. Besonders kurios: Der Schlüssel eines der beteiligten Autos wurde im Schuh eines der Jugendlichen versteckt. Kurz darauf wurden beide Männer verhaftet. Der Versuch, die Polizei mit gefälschten Personalien zu täuschen, scheiterte schnell, als die Beamten ihre Fingerabdrücke überprüften. Zusätzlich stellte sich heraus, dass einer der Männer keinen Führerschein besaß und die Fahrzeuge für illegale Straßenrennen gemietet waren.